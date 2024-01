Eboli: tutto pronto per la 4° Cronoscalata del ripetitore. Decine gli iscritti tra adulti e bambini

L’appuntamento è atteso dagli all’appassionati di cronoscalata ma anche da chi è semplicemente amante delle due ruote. Un evento sportivo che si rinnova e che anche in questa quarta edizione ha fatto registrare numeri altri in termini di adesioni.

Appuntamento il 14 gennaio

Il 14 gennaio 2024 dunque torna la Cronoscalata del Ripetitore, quarta edizione, che porterà gli appassionati biker dal centro cittadino di Eboli fino al ripetitore il località Monte di Eboli.

Le dichiarazioni

«Grazie alla speciale collaborazione dei ragazzi della Comunità Emmanuel e a quanti ci sostengono convintamente», dice il Presidente Michele Senatore.

Percorso cronometrato, completamente sterrato, circa 4,4 km con dislivello di 260 metri e pendenza media del 6%. La manifestazione è tutta a carattere “amatoriale” ed è aperta a tutti i bikers.

«Non abbiamo la velleità di spaccare il centesimo di secondo, ma solo intenzione di far trascorrere una bella giornata in ottima compagnia a quanti sceglieranno di stare con noi. Al termine del cronometraggio, quando l’ultimo biker taglierà il traguardo, ci recheremo presso la comunità Emmanuel per il rinfresco e decretare il vincitore della 4° Cronoscalata del Ripetitore».

Il programma

Ore 8:30 ritrovo in Piazza della Repubblica Eboli

Ore 9:00 trasferimento alla partenza

Ore 9:30 partenza atleti ogni 30 secondi

La partenza ufficiosa del gruppo avverrà da Piazza della Repubblica, sede di ritrovo. I bikers continueranno, non cronometrati per 5 km, percorrendo le vie cittadine fino ad arrivare in località Grataglie, nei pressi dell’Agriovo, punto di partenza della cronoscalata.