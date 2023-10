Eboli, torna “Lo zaino sospeso” : ecco l’iniziativa promossa da “Rilanciamo Eboli” e “La Casa della Vecchia Signora”

Quaderni, penne, zainetti e colori. Astucci e materiale didattico. Album e cartellette. Zaini. È stato consegnato nei giorni scorsi, alle famiglie ebolitane meno abbienti tramite le comunità parrocchiali e le realtà associative che operano sul territorio, il materiale raccolto nelle sedi delle associazioni promotrici Rilanciamo Eboli e La Casa della Vecchia Signora. L’iniziativa che segue quella del “giocattolo sospeso” e che vuole essere vicina alle famiglie ebolitane in difficoltà, ha già negli anni calamitato l’attenzione di tanti partecipanti ed è riuscita a donare sorrisi a tanti ragazzini ebolitani.

“Abbiamo scelto di consegnare il materiale alle parrocchie e ad alcune associazioni del territorio perché riteniamo che essi siano in grado di individuare le reali situazioni di bisogno cui far fronte in modo più diretto e corretto – afferma il Presidente di Rilanciamo Eboli, Cosimo Altieri – e rispondere alle tante richieste che vi sono durante tutto l’anno scolastico. Le parrocchie e le varie associazioni garantiscono la dovuta discrezione per un sostegno che non deve creare situazioni di imbarazzo soprattutto ai bambini”.

“La comunità ebolitana è inclusiva e solidale – commenta il Presidente dell’Associazione La Casa della Vecchia Signora-. Sempre pronta a sostenere e aiutare con gesti concreti e senza clamori. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo”. L’iniziativa che ha sempre ottenuto una grande partecipazione ed un sostegno importante nasce principalmente da un gruppo di giovani che sul territorio comunale ebolitano non è nuovo a raccolte di beneficenza ed impegno sociale.

Work in progress per le iniziative natalizie

Intanto il Natale si avvicina e Cosimo Altieri, con i suoi compagni di associazione, è già a lavoro per organizzare nuove ed importanti iniziative per i più piccoli. Su tutte la calza della Befana.