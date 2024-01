Eboli: proseguono i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade comunali

Proseguono i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione stradale, soprattutto nelle zone periferiche della città di Eboli.

I lavori di manutenzione straordinaria

Dopo l’installazione del gabbione in località Casarsa sulla strada comunale a rischio frana, hanno preso il via anche i lavori di manutenzione straordinaria della strada Papaleone La Storta che necessitava di un intervento consistente per renderla percorribile in sicurezza.

Le dichiarazioni

«Non è stato facile reperire i fondi necessari – ha spiegato il consigliere comunale Sara Costantino – perché questa strada era davvero in condizioni pessime e costituiva un vero pericolo per chi la percorreva. Ma come gruppo abbiamo lavorato con grande impegno nel sollecitare gli uffici ad effettuare al più presto gli interventi che ritenevamo urgenti e prioritari. Dobbiamo quindi ringraziare l’Ufficio Manutenzione e il capo area Francesco Mandia che ha dato prontamente seguito all’indirizzo politico ricevuto. Finalmente i residenti avranno una strada sicura».

«Questo tipo di interventi dimostra l’impegno politico del gruppo – sottolinea Vito Maratea – che intende dare pieno seguito al mandato elettorale ricevuto».

Egualmente soddisfatto l’Assessore alla Manutenzione Antonio Corsetto: «Il nostro piano prevede interventi su tutto il territorio. Dal centro alle periferie. Un passo alla volta».