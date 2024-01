Eboli: proseguono i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza delle strade comunali e provinciali | VIDEO

Dopo l’installazione del gabbione in località Casarsa sulla strada comunale a rischio frana, hanno preso il via anche i lavori di manutenzione straordinaria della strada Papaleone La Storta che necessitava di un intervento consistente per renderla percorribile in sicurezza.

Sono partiti, inoltre, anche i lavori di ripristino dei guard rail sui due ponti della Strada provinciale 30 che collega Santa Cecilia a Campolongo in località Coda di Volpe. Per uno dei ponti la ditta incaricata dalla Provincia sta sostituendo anche il cordolo. La Sp 30 è una strada molto importante e assai trafficata e spesso teatro di incidenti stradali. Sulla messa in sicurezza della Sp30 e delle strade provinciali che ricadono in territorio comunale ebolitano da tempo è impegnata la consigliera provinciale Filomena Rosamilia.

Nelle ultime ore anche il gruppo uniti per il territorio con il capogruppo Vito Maratea ha posto l’attenzione chiedendo anche un incontro con il Presidente Alfieri e con i tecnici della Provincia per valutare la possibilità di allargare il tracciato in questione.