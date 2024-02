Eboli: le amministrazioni comunali della Piana del Sele si schierano al fianco degli agricoltori | VIDEO

Consiglio comunale monotematico e molto partecipato quello che ieri sera si è tenuto a Eboli, nell’aula consiliare “Isaia Bonavoglia”.

La vicinanza agli agricoltori

Imprenditori, agricoltori, allevatori e rappresentanti politici, oltre a diversi sindaci si sono dati appuntamento a Eboli per ribadire la vicinanza agli agricoltori e agli imprenditori delle piccole e medie imprese del comparto agricolo.

Per volontà del Sindaco Mario Conte all’indomani della protesta messa in atto qualche giorno fa nell’area degli impianti sportivi dello stadio Pastena a Battipaglia con il coordinamento dell’associazione CumSele di Fabio D’Onofrio, da Eboli è stata espressa all’unanimità solidarietà, presenza e un documento politico porta la firma congiunta dei vari amministratori presenti.

Gli schieramenti

Accanto al sindaco Mario Conte si sono schierati Biagio Luongo sindaco di Campagna, Francesco Cembalo sindaco di Altavilla Silentina, Carmine Cennamo sindaco di Postiglione, Alessandro Chiola sindaco di Montecorvino Pugliano, Mimmo Volpe sindaco di Bellizzi, in rappresentanza del Comune di Serre l’assessore Marta Pizzarelli e l’assessore Marianna Volturale in rappresentanza del Comune di Giffoni Valle Piana e per il comune di Battipaglia il neo assessore Mauro Sangiovanni. Presente il consigliere regionale Andrea Volpe, l’on Aurelio Tommasetti e attraverso un rappresentante di Forza Italia Giovani Eboli ha fatto pervenire una lettera l’onorevole Lucia Vuolo.

Una riunione con i vertici regionali ma anche con i riferimenti europei è quanto chiedono i rappresentanti politici della Piana del Sele.