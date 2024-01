Eboli, ladri in azione in zona cooperative

Ladri in azione in zona cooperative ad Eboli. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. I malviventi si sarebbero introdotti in un appartamento posto al secondo piano di una palazzina. L’abitazione sarebbe stata passata al setaccio alla ricerca di oggetti di valore e soldi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi.

Torna prepotente l’allarme sicurezza in città e gli ebolitani non si sentono affatto sicuri.