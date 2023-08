Eboli: la questione mercato arriva sul tavolo del Prefetto | VIDEO

Una riunione importante quella che si è svolta nella giornata di oggi in Prefettura a Salerno al tavolo del Vice Prefetto Vicario, dott.ssa Fracassi alla quale hanno preso parte anche il Sindaco di Eboli Mario Conte, l’Assessore Enzo Consalvo, la Presidente della Commissione Attività Produttive, e i rappresentanti di tre importanti sigle sindacali di categoria Massimo Giusti di Unimpresa, Lello Sepe dell’Unione Nazionale Consumatori e Aniello Ciro Pietrofesa per Confesercenti.

Le dichiarazioni

“Abbiamo subito affrontato il problema del mercato, partendo dal presupposto che non siamo contro la riqualificazione del rione Paterno, anzi l’auspichiamo per migliorare anche le condizioni di vivibilità del quartiere, fermo restando che, durante e dopo i lavori, sia previsto il ritorno in modo definitivo del mercato in questa zona della Città di Eboli”, hanno detto i tre rappresentanti sindacali.

Opposizione dei sindaci

Dopo un tira e molla sulla volontà da parte dell’amministrazione di spostare il mercato del sabato nell’area degli impianti sportivi del Palasele e l’opposizione ferrea dei sindacati con l’intervento del Vice Prefetto si è ribadita la necessità “che spostare il mercato non deve creare un disagio economico alle tante famiglie e consumatori”.

Quindi, davanti alla necessità di trovare anche una soluzione definitiva e idonea in cui ospitare l’area mercatale, “è stato stabilito che nel frattempo il mercato rimane nel rione Paterno e xi rivediamo nei prossimi giorni per valutare tutte le ipotesi di spostamento e contestualmente la realizzazione dell’area mercato definitiva”.

I rappresentanti delle associazioni di categoria si sono detti fiduciosi per le sorti del mercato del sabato “ma non cantiamo ancora vittoria, lo faremo solo il giorno in cui ci sarà la nuova area mercato al Paterno con tanto di delibera del Consiglio Comunale”.