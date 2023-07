Eboli: un corteo pubblico e l’invito ai sindaci del comprensorio di aderire alla protesta

Ore concitate queste per il Comune di Eboli che è sempre più impegnato ad organizzare una manifestazione di protesta contro il governatore De Luca e la realizzazione dell’ospedale.

Sulla questione, che interessa molto anche gli schieramenti politici ebolitani, insorge ancora una volta il Partito dei Comunisti Italiani.

La nota è tutta indirizzata contro i vertici locali e provinciali del Partito Democratico a partire dai consiglieri comunali ebolitani. “E’ stato imbarazzante il silenzio del PD di Eboli sulla questione dell’Ospedale. Si muovevano nell’ombra a testimonianza del potere che presumevano di avere. Dopo ne davano comunicazione con dichiarazioni allucinanti e presuntuose. Andavano in delegazione, prima da soli ovvero consiglieri comunali di Eboli, consigliere provinciale e ex deputato, ex consigliere regionale, poi in compagnia di qualche consigliere regionale in carica”, scrive nella nota Annamaria Paesano.

Le dichiarazioni

“A nome di chi andavano in delegazione dal Direttore Generale dell’ASL Salerno o in Regione? Quale obiettivo si prefiguravano di ottenere se non quello di screditare l’operato del Sindaco di Eboli e dei sindaci del distretto sanitario? Quale causa andavano a perorare? Ottenevano risposte diverse da quelle che riceveva il Sindaco di Eboli? Insomma, complici o allocchi?”.

Accuse al vetriolo indirizzate al Partito Democratico e la nota prosegue: “Oltre che imbarazzante anche vergognoso l’atteggiamento tenuto dal PD ebolitano dopo la notizia del finanziamento del nuovo ospedale di Battipaglia. Può il PD locale credere alle baggianate che va raccontando in giro il Presidente della Regione Campania? Al danno per la scempiaggine di tutti coloro che hanno creduto e si sono spesi per l’idea irrealizzabile dell’Ospedale Unico della Valle del Sele c’è ora la beffa sull’Ospedale Maria SS. Addolorata con l’illusione di un miglioramento. L’Ospedale Maria SS. Addolorata è destinato ad essere irrimediabilmente ridimensionato fino alla quasi chiusura. Come il nuovo Ospedale di Battipaglia, il cui finanziamento è largamente insufficiente per realizzare quanto promesso, diventerà un’appendice del nuovo Ospedale di Salerno. Nel silenzio assoluto del PD ebolitano che a questo punto è complice del Presidente della Regione Campania e traditore del popolo ebolitano”.

La nota stampa con toni forti e accuse importanti

Una nota stampa con toni forti e accuse importanti che non fa altro che inasprire ancora di più gli animi e non va affatto nella direzione di unità d’intenti come, al contrario, aveva invitato a fare il Sindaco di Eboli Mario Conte “per il bene comune”.