Eboli: “Fate più fatti meno chiacchere!!!”. La UIL-FPL bacchetta la classe politica ebolitana

E’ ancora scontro sul fronte sanitario nella Piana del Sele. E’ ancora aperta la diatriba sulla questione sanità a Eboli. Da una parte i pazienti, i degenti, gli utenti, dall’altra la classe dirigente interna al comparto sanitario. Da una parte le Funzioni Sindacali, dall’altra la classe politica locale e non solo.

Non c’è pace per l’ospedale di Eboli, dunque e la UIL FPL torna in capo, attacca e scrive una lettera aperta agli organismi di governo.

La lettera aperta