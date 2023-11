Eboli: abbandono di rifiuti da una parte e sensibilizzazione spontanea dall’altra

Mentre nel centro storico di Eboli c’è chi costantemente si occupa della pulizia e della sensibilizzazione contro gli sversamenti dei rifiuti, nel centro urbano continuano ad essere alimentate micro discariche. Nella giornata di domenica tra piazza San Nicola e via Scalelle qualche residente ha pensato bene di adoperarsi nella sistemazione delle aree pubbliche e apporre cuori rossi per richiamare gli incivili: “Non lasciare rifiuti” c’è scritto in calce sugli specchietti. Nei pressi del campanile di San Nicola verso Corso Umberto I ma anche su via Scalelle l’attenzione dei residenti è sempre molto alta.

Le polemiche

Non va bene, però, in centro cittadino dove, nei pressi di alcune attività commerciali vengono sistematicamente sversati rifiuti domestici di ogni tipo. “Non ci sono parole, non impareranno mai” è lo sdegno di chi abita in questa zona. Eppure non mancano quotidiane ispezioni da parte della società che si occupa della gestione dei rifiuti e dei caschi bianchi. In più di una occasione sono state anche elevate contravvenzioni.