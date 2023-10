Eboli: denuncia penale per chi abbandona i rifiuti in strada

Controlli a tappeto per abbandono di rifiuti. Scatta la denuncia penale. Una settimana intensa di controlli e verifiche sull’abbandono indiscriminato di rifiuti. E dal 10 ottobre, con l’entrata in vigore del Decreto Giustizia, convertito in legge n 137 del 2023, oltre alla sanzione amministrativa i trasgressori sono anche denunciati penalmente. “Così com’è accaduto in contrada Boscariello dove sono stati trovati numerosi punti trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto. Gli operatori Sarim, intervenuti insieme alla Polizia Municipale, hanno bonificato la zona”, fanno sapere da Palazzo di Città.

Un’intensa attività di controllo sul territorio

Verifiche e controlli anche in centro città e in via Paesano, via De Nicola e via Cesareo. «Ora che finalmente è stato riconosciuto come reato l’abbandono di rifiuti – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – abbiamo uno strumento in più contro gli incivili e di certo non abbasseremo la guardia. Le verifiche non si sono mai fermate, ma saranno ancora più intense per far sì che la legge venga rispettata e i cittadini ligi alle regole possano vivere in un ambiente sano e pulito».