Cilento, rifiuti abbandonati a bordo strada: “subito la bonifica e maggior attenzione al territorio”

Rifiuti abbandonati in strada, appello affinché il Comune intervenga e metta in atto anche iniziative che possano fungere da deterrente. La questione interessa il Comune di Perdifumo e a segnalarla è il consigliere comunale Nazario Matarazzo che ha inviato una nota al sindaco Vincenzo Paolillo chiedendo interventi immediati per l’arteria Noce/Paradiso dove da tempo sono presenti sacchi di spazzatura abbandonati in un’area posta margine della carreggiata. Di qui la condanna agli incivili, ma al tempo stesso l’invito al Comune ad intervenire in tempi rapidi.

Appello ad interventi sul territorio

“Gli incivili non mancano mai, ma il comune non può non intervenire – scrive Matarazzo in una nota inviata a palazzo di città – Bisogna rendere tutto il territorio del comune di Perdifumo più sicuro e presentabile, non solo i centri. Più telecamere possono avere un effetto deterrente. Importante anche prevedere, con cadenza certa, un monitoraggio delle vie comunali da parte degli operatori ecologici addetti, incrementando le risorse a disposizione e il personale”.

L’importanza dei servizi

Per Matarazzo “offrire servizi all’altezza di una zona turistica non può essere che una priorità. Se si puntasse sull’efficienza dei servizi, tutto funzionerebbe meglio… anche senza l’intervento risolutivo di questo o di quell’amministratore. Non si può operare per urgenze, purtroppo. Ci dicono sempre che i bilanci sono solidi, allora lo diventino anche i servizi”.