Eboli: 8mila400 euro per l’acquisto di libri. Pronto il nuovo contributo per la biblioteca comunale ebolitana

Dopo quello di 7mila euro già ottenuto a giugno, per aver partecipato all’avviso della Regione Campania, attraverso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo – Unità Operativa Dirigenziale, all’insegna della “Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche”, il Comune di Eboli rientra tra i beneficiari per l’anno 2023 della misura prevista dal Decreto n.8 del Ministro della Cultura e ottiene un nuovo finanziamento di 8mila400 euro per l’acquisto di libri. La Biblioteca rappresenta un presidio culturale di fondamentale importanza per la comunità e, grazie a quest’ulteriore contributo, il suo patrimonio librario sarà valorizzato, impreziosito e arricchito.

“Un risultato che premia l’attenzione riservata a riguardo dall’Amministrazione del Sindaco Mario Conte, in particolare dalla Presidente della Commissione Cultura Lucilla Polito, su lavoro del Responsabile del servizio Carmine Caprarella”, si legge in una nota a firma del Comune.