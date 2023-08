Terza edizione della Rassegna culturale “Incontri in Biblioteca” a Polla: Una collaborazione di successo

La terza edizione della Rassegna culturale “Incontri in Biblioteca”, organizzata dalla Proloco di Polla in collaborazione con l’Associazione Voltapagina, si prepara a prendere vita nel suggestivo contesto del Comune di Polla. Un interessante intreccio di eventi porta questa rassegna a incontrare “R…estate ragazzi”, la manifestazione promossa dall’associazione “I Ragazzi del Ponte”, che si svolgerà nel corso del prossimo weekend a Polla.

Una serata speciale con Renato Cantore e il suo libro “Harlem, Italia”

L’evento principale di questa rassegna culturale è la presentazione del libro “Harlem, Italia” scritto dal noto giornalista Rai Renato Cantore. L’appuntamento è fissato per sabato 5 agosto alle ore 20, presso lo spazio di Santo Niculicchio, anche noto come Ex Chiesa di San Nicola dei Greci, situato nel cuore del centro storico di Polla. In questa atmosfera suggestiva, Renato Cantore avrà l’opportunità di illustrare il suo libro, approfondendo i temi trattati e condividendo le sue riflessioni.

Un dialogo stimolante con i giornalisti Angelo Raffaele Marmo e Geppino d’Amico

La presentazione del libro sarà arricchita da un interessante dialogo tra l’autore Renato Cantore e due esperti giornalisti: Angelo Raffaele Marmo e Geppino d’Amico. Questi professionisti del settore guideranno la conversazione, ponendo domande, approfondendo aspetti chiave del libro e aprendo spazi di riflessione per il pubblico presente.

“Harlem, Italia”: Una narrazione avvincente del sogno americano degli italiani a East Harlem

Il libro “Harlem, Italia” getta luce su una parte poco conosciuta della storia degli italiani negli Stati Uniti. Racconta la storia degli italiani che, giunti a East Harlem alla fine dell’Ottocento, provenienti principalmente dalle regioni povere del sud Italia, divennero la più grande comunità straniera a New York nel giro di pochi decenni. Nonostante le difficoltà iniziali, questa comunità si distinse per la sua forza, dignità e apertura al confronto con altre culture. Il libro racconta le storie di Leonard Covello, educatore e sociologo, e Vito Marcantonio, avvocato e uomo politico, che scelsero di rimanere nel cuore del ghetto degli immigrati, contribuendo alla crescita della comunità e guidandola verso importanti traguardi, come il riconoscimento della lingua italiana, la scuola di comunità e una rete di protezione sociale.

L’autore: Renato Cantore, una carriera di impegno giornalistico e culturale

Renato Cantore, autore di “Harlem, Italia”, ha una lunga e prestigiosa carriera giornalistica. Nel corso degli anni, ha collaborato con diverse testate nazionali, distinguendosi per la sua dedizione e passione. Ha contribuito alla sperimentazione di nuovi formati giornalistici, come nel caso del progetto “Televideo”. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse redazioni, dimostrando un forte impegno nel sindacato dei giornalisti. Oltre alla sua carriera giornalistica, Cantore ha pubblicato diversi volumi, tra cui il notevole “Harlem, Italia”.