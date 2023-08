Due incidenti sulla Via del Mare. 9 feriti, uno è grave

Ancora incidenti stradali sulle arterie del Cilento. Un grave sinistro si è verificato questa mattina in località Ripe Rosse, nel comune di Montecorice. È successo intorno alle ore 7:18. Un’auto con a bordo dei turisti e un furgone di pescatori della zona, si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento. Sette complessivamente le persone coinvolte, una delle quali è in gravi condizioni. Immediato il trasferimento in Codice Rosso presso l’ospedale “San Luca di Vallo della Lucania.

I soccorsi e la dinamica

Sul posto l’ambulanza del 118 inviata dalla centrale operativa. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre una donna dal furgone. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. L’arteria stradale è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Incidente sulla via del Mare a Castellabate

Un secondo incidente è avvenuto sempre questa mattina, poco prima delle 8, sulla via del Mare tra Santa Maria e San Marco di Castellabate. A scontrarsi un Suv e una moto.

Il sinistro è avvenuto in una curva dove già in passato si sono registrati degli incidenti, alcuni con conseguenze tragiche.

L’auto viaggiava in direzione Santa Maria, il motociclista si trovava con un gruppo di centauri. Sul posto due ambulanze. Ad avere la peggio la persona a bordo della moto.