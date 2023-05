Dramma ad Agropoli, 65enne trovato morto davanti casa

Dramma questa mattina tra Agropoli e Ogliastro Cilento. Un uomo di 65 anni è stato trovato morto all’esterno della sua abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 10. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli e, inviata dalla centrale operativa del 118, un’ambulanza rianimativa della Croce Gialla.

La dinamica dei fatti

La vittima era precipitata al suolo, pare dal terzo piano della sua abitazione, ma presentava anche una ferita d’arma da fuoco.

Sul caso indagano le forze dell’ordine ma sembrerebbe che il malcapitato possa aver compiuto un gesto estremo facendo partire un colpo di pistola e poi precipitando dal balcone dell’abitazione.

I soccorsi

Immediato l’allarme e l’intervento di carabinieri e ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 65 enne.

Purtroppo questo è soltanto l’ultimo tragico episodio avvenuto in città nel corso di questi primi mesi dell’anno. In precedenza due persone hanno deciso di farla finita mentre alloggiavano in delle strutture ricettive di Agropoli.