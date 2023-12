“Diritto di cronaca tra tutela dei minori e Codice rosso”: corso di formazione per i giornalisti nel Vallo di Diano

Importante corso di formazione per i giornalisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Campania. L’incontro si è tenuto nel pomeriggio di ieri nella sala conferenze dell’Hotel Villa Venus di Atena Lucana, ed è stato organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Campania in collaborazione con l’Associazione dei Giornalisti del Vallo di Diano.

Il corso

Il corso ha affrontato il tema “Diritto di cronaca tra tutela dei minori e Codice Rosso”, con interventi da parte di figure autorevoli come il Presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, il giornalista Eduardo Scotti, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, il Direttore generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese e il sostituto procuratore presso la Repubblica di Napoli Nord, Maria Cristina Bonomo.

I lavori sono stati coordinati dal Presidente AGV, Rocco Colombo.

I temi dell’incontro

Tra i temi principali trattati durante il corso: l’esame della Carta di Treviso e del Codice Rosso, la tutela dei minori e delle donne. Gli avvocati del Tribunale di Sala Consilina-Lagonegro erano presenti in platea, evidenziando l’importanza di coinvolgere anche gli esperti legali in queste discussioni. Il Presidente dell’Ordine campano, Ottavio Lucarelli, ha ringraziato i giornalisti del Vallo di Diano per il loro impegno attivo sul territorio, sottolineando l’importanza del loro ruolo nel garantire continuità nell’informazione.