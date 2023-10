“Detto tra Noi” in compagnia dell’artista cilentano Peter Ray Derek

Torna un nuovo appuntamento con il format “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo, in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT. Ospite della settimana, l’artista cilentano Peter Ray Derek. L’artista, noto frontman dei Prosarock e dei Fatanera, sbarca a Milano, dove verrà inciso il suo nuovo singolo, “Mai Nessuno è Come Me”.

In questa avventura, Peter non sarà solo. Al suo fianco ci sarà il maestro Ernesto Vitolo, icona della musica italiana, noto per collaborazioni con artisti del calibro di Vasco Rossi, Pino Daniele, e Edoardo Bennato. Anche Olly Riva degli Shandon parteciperà alla realizzazione del singolo.