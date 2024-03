Torna un nuovo appuntamento con il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospiti della puntata la band agropolese “A Toys Orchestra”. In rappresentanza del gruppo, in videocollegamento, Enzo Moretto che ha parlato de nuovo album in uscita domani, 22 marzo, dal titolo: “Midnight Again”.

Detto tra Noi va in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su infocilento.it. In replica il venerdì dopo l'edizione del tg delle 13.55