Torna un nuovo appuntamento con il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospite della puntata, lo scrittore cilentano, Stefano Contente. Stefano ha parlato delle sue opere, dal tono un po’ nostalgico per ripercorrere le tradizioni, gli usi e i costumi legati al Cilento.

Detto tra Noi va in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su infocilento.it. In replica il venerdì dopo l’edizione del tg delle 13.55