Deteneva cocaina ai fini di spaccio: arrestato pusher a Capaccio Paestum

Nella serata del 17 ottobre, a Capaccio Paestum, è stato individuato e arrestato un pusher che deteneva cocaina ai fini di spaccio. I Carabinieri della locale stazione hanno compiuto un arresto in flagranza di reato, il soggetto, G.F., era in possesso di 103 grammi di cocaina. L’operazione è stata eseguita con da parte dei Carabinieri, dimostrando ancora una volta l’impegno costante nella lotta al traffico di droga. Il peso complessivo della cocaina sequestrata è significativo, rivelando un possibile coinvolgimento in attività di spaccio su larga scala.

Indagini in corso

L’arresto di G.F. dimostra ancora una volta che il lavoro incessante delle forze dell’ordine e la collaborazione tra le istituzioni locali sono essenziali nella lotta contro la criminalità.