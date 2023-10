La notte del 12 ottobre, i Carabinieri della Stazione Giffoni Sei Casali, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza di stupefacente, G.I.G.

Lo stesso, è stato individuato in possesso di 4,5 grammi di eroina suddivisa in 12 dosi, 1 grammo di crack suddivisa in 4 dosi nonchè 500 euro in contanti.