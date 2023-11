Dal sogno alla realtà: l’imprenditrice Vincenza Del Verme apre le porte del suo maxi store a Vallo della Lucania

“Il successo arriva quando meno te lo aspetti, ma la costanza e la passione sono la chiave per raggiungere ogni obiettivo“.

È da qui che, otto anni fa, Vincenza Del Verme ha dato vita ad un sogno mosso dalla sua innata passione per stare a contatto con le persone. Oggi, quel sogno, custodito solo in un cassetto, è cresciuto e ha preso forma in uno store “megagalattico” di oltre 300 metri quadrati, divenendo il fulcro dell’imprenditoria femminile in terra cilentana. Il concept di Vincenza, pone i clienti al centro di tutto, creando uno spazio che offre non solo prodotti di alta qualità, ma anche un’esperienza unica. Il suo impegno instancabile si riflette nell’ampia gamma di prodotti, accessori e gioielli che “animano” il suo store, offrendo ai clienti una vasta scelta. Come in tutte le scelte, il percorso di Vincenza non è stato privo di sfide e non è stato affatto semplice e scontato.

Tra sacrificio, lavoro e passione

“Mi affacciavo in un mondo nuovo, quello del bijoux, fino a quel momento, per me, sconosciuto “– ci dice. Il duro lavoro quotidiano e la dedizione totale alla sua attività, però, hanno portato ad un successo che ha superato ogni aspettativa. “Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa”, la storia di Vincenza lo dimostra. Decidere di partire da zero ed investire in un territorio come il Cilento, spinoso per certi versi, non è una scelta di tutti i giorni e soprattutto una scelta a cuor leggero, non lo sarà stato neanche per la “nostra protagonista“, ma ci ha creduto fortemente, azzerando la sua vita privata e dedicandosi anima e corpo al progetto lavorativo e di vita.

“Voglio che chiunque entri nel mio store senta la mia anima in ogni dettaglio”

È proprio per questo che ha deciso di dare il suo nome allo store, una vera e propria dichiarazione di autonomia e abnegazione al lavoro. “Ogni creazione in questo store è il frutto della mia mente, del mio cuore, è il mio tutto. Voglio che chiunque entri qui senta la mia anima in ogni dettaglio”– ci racconta.

Ecco alcuni tra i brand che potrai trovare

Visitando lo store, potrà imbatterti nei marchi più IN del momento, i brand che fanno tendenza: da Chiara Ferragni, Maserati, Luca Barra, Unoaerre, Morellato, Brosway, Marlú. La storia di Vincenza è, certamente, un inno all’imprenditoria femminile, un esempio di come la passione, la dedizione e la forza interiore possano trasformare un piccolo negozio in una realtà imprenditoriale di successo.

In un mondo in cui le donne si stanno facendo strada nel mondo degli affari, Vincenza Del Verme si pone come un “faro di ispirazione” per tante donne che credono nella forza dei loro sogni.