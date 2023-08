Controne. Stanziati contributi alimentari per i nuclei familiari in difficoltà

Il comune di Controne ha reso noto che ha aperto un bando per la concessione di aiuti in favore dei nuclei familiari in difficoltà, si tratta di contributi per la solidarietà alimentare. I fondi destinati sono di all’incirca 4700 euro. Si tratta di un residuo di fondi gestiti dall’INPS in merito alla Carta Solidale Acquisti. L’ente, infatti, non è riuscito a individuare tutte le famiglie in stato di bisogno, obiettivo che il comune di Controne intende perseguire.

I requisiti e l’importo

Per ottenere i fondi occorre avere la cittadinanza italiana o in uno dei paesi della Comunità Europea. E’, altresì, necessario avere la propria residenza anagrafica nel comune di Controne. I cittadini interessati dovranno munirsi di certificazione ISEE, che non dovrà superare il valore di euro 15 mila. L’assegnazione della Carta Solidale Acquisti costituisce motivo di esclusione. L’importo massimo erogabile per ciascuna famiglia è di 380 euro all’incirca e si tratta di una tantum non ripetibile.

I criteri per l’elaborazione della graduatoria

Tutti coloro che presenteranno domanda per i contributi alimentari verranno inseriti in graduatoria. Infatti, essere in possesso dei requisiti non garantisce l’erogazione del finanziamento. Verrà presa in considerazione la presenza di minori e di anziani nel nucleo familiare. Altri criteri saranno la situazione lavorativa e abitativa dei richiedenti.