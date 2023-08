Controne ricorda le vittime del Covid e organizza una cerimonia per il conferimento delle onorificenze

In occasione della giornata della memoria per le vittime del Covid venerdì 4 agosto dalle ore 18.30 in località Controne si svolgerà la cerimonia volta al conferimento delle relative onorificenze. La pandemia di Covid-19 che si è diffusa rapidamente a causa dell’intensa mobilità, propria del nostro modo di vivere, ha concretamente sconvolto le nostre vite: ci siamo trovati a fronteggiare all’improvviso un nemico per noi sconosciuto. Essenziale è stato l’intervento e il lavoro del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nella tutela della salute collettiva, è grazie alla loro preparazione professionale che è stato possibile arginare gli effetti negativi di tale fenomeno.

L’evento

Appare dunque doveroso ricordare le persone scomparse a causa della pandemia e ringraziare quanti si sono prodigati e impegnati in prima persona mettendo a rischio la propria incolumità.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Controne saranno lieti di conferire l’Onorificenza denominata “Chiavi della città”.

Ecco i nomi

Dott.Paolo Antonio Ascierto Direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori – fondazione Giovanni Pascale di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma

Dott. Renato Gammaldi Direttore dell’ UOC Anestesia e Rianimazione A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona

Dott. Donato Muto Dirigente medico UOC Emergenza 118 ASL SALERNO

Dott. Giuliano D’Angelo Croce Rossa Italiana – Presidente Comitato di Serre

Le altre iniziative

Non è stata l’unica iniziativa promossa dall’amministrazione comunale volta ad onorare la memoria di donne e uomini: medici, farmacisti, infermieri e tutti gli operatori sanitari che hanno offerto la propria vita per proteggere quella di tutti gli altri cittadini.

A Marzo, ad Agropoli, veniva inaugurato un monumento dedicato all’intero personale sanitario vittima del Covid-19. L’ex sindaco Adamo Coppola aveva guidato l’evento e la farmacia Barlotti donato alla Città un’opera dell’artista agropolese Erminio Ariano e un defibrillatore che è stato prontamente posizionato dinanzi al municipio, in piazza della Repubblica.

Come ci ricordava l’assessore con delega alla sanità Rosa Lampasona, sono questi i gesti che dobbiamo onorare e ricordare soprattutto a beneficio delle generazioni future che hanno necessità di esempi positivi da emulare e rendere concreti.