Cilento, travolto da una balla di fieno: muore operaio

Dramma questa mattina a Ceraso. Un uomo è deceduto mentre stava scaricando insieme ad un’altra persona delle rotoballe di fieno. La vittima G.P., era un allevatore di 70anni originario del Vallo di Diano, di Sassano.

Immediati i soccorsi allertati dai presenti. Sul posto i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Troppo gravi le ferite riportate dopo che l’uomo è stato travolto dalla rotoballa.

La tragedia e i soccorsi

La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 7 nei pressi della nuova isola ecologica, in un capannone.. La rotoballa pesava circa 5 quintali.

Sul posto, oltre al personale dell’ambulanza, anche i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.

Il precedente

Purtroppo simili incidenti non sono nuovi. Nel febbraio scorso al Albanella un uomo di 58 anni, dipendente di un allevamento locale, perse la vita dopo essere stato schiacciato da una balla di fieno.

L’operaio, originario di Santomenna, stava scaricando la rotoballa da un autocarro quando, per cause ancora da accertare, la balla gli è caduta addosso, schiacciandolo sul colpo.