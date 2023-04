Celle di Bulgheria: fondi per l’apertura di nuove attività commerciali

Il Comune di Celle di Bulgheria intende finanziare progetti per l‘avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto massimo di € 22.000,00 per ogni progetto ammissibile a finanziamento e collocato utilmente in graduatoria.

Contributi una tantum per l’avvio di nuove attività a Celle: ecco l’iniziativa

L’Ente guidato dal sindaco Gino Marotta, ha pubblicato l’Avviso pubblico destinato alla concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso l’apertura di un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Celle di Bulgheria, ovvero per l’avvio di nuove attività economiche nel suddetto territorio secondo l’indirizzo in tal senso disposto del DPCM del 30 settembre 2021.

L’Avviso pubblico in questione mette a disposizione contributi a fondo perduto con il fine di realizzare interventi di sostegno al ripopolamento del territorio di Celle di Bulgheria.

Il DPCM del 30 settembre 2021 relativo alle modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, individuati sulla base dell’indice di vulnerabilità sociale e colpiti dal fenomeno di spopolamento, assegna a questo Ente per l’intero periodo 2021-2023 la somma di Euro 105.914,88 al fine di promuovere la nascita di nuove attività economiche ed il ripopolamento sul territorio comunale, mediante interventi di sostegno economico alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Come presentare domanda

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati dovranno presentare istanza al Comune di Celle di Bulgheria con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti nell’avviso, mediante trasmissione della seguente documentazione: Copia del Documento in corso di validità del rapp.te legale, Format di domanda Allegato A), Progetto di Business Plan Allegato B), Preventivi di spesa e/o eventuale Computo Metrico, in caso di lavori, Titolo di disponibilità dell’immobile o dichiarazione di impegno del proprietario dell’immobile a concederlo in uso per lo svolgimento dell’attività finanziata.

L’istanza deve essere inviata, in formato pdf, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo del Comune protocollo@pec.comunecelledibulgheria.it entro e non oltre le ore 12:00 del 12/04/2023. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.