Aree interne: fondo per l’avvio di nuove attività e contro lo spopolamento. Ecco l’iniziativa del Comune

Atto di indirizzo dal Comune di San Rufo, amministrato dal sindaco Michele Marmo al fine di acquisire contributi nell’ambito de i «Comuni marginali».

In particolare, l’istituzione del fondo è disposta al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne.

Ecco cosa prevede il progetto di San Rufo a valere sul fondo per i Comuni marginali

Il progetto si inserisce nell’ambito del decreto n. 267 del 2021 emanato dal Consiglio dei Ministri recante la modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati per gli anni dal 2021 al 2023.

Nello specifico, gli interventi da realizzare rientrano in adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone, attraverso bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichirazione di inizio attività.

Prevede, altresì, la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; e ancora, contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei Comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale nel limite complessivo pari a 5mila euro.

Le finalità

L’amministrazione comunale intende utilizzare queste somme assegnate dal dpcm per gli interventi a sostegno delle popolazioni residente nei Comuni svantaggiati, all’Ente è stato assegnato un contributo pari a € 107.507,14

In quest’ottica, il primo cittadino di San Rufo, ha emesso un avviso pubblico al fine di acquisire delle manifestazioni di interesse utili per individuare le categorie di interventi da inserire in un bando successivo.