Castellabate, lavori in corso per la riqualificazione delle strade comunali. Maurano: “In un anno e mezzo abbiamo già destinato 110 mila euro per l’asfalto”

A Castellabate, proseguono i lavori legati al rifacimento di alcune arterie stradali in stato di criticità. Gli interventi riguardano varie zone del territorio: da alcune più secondarie a quelle maggiormente turistiche e frequentate. “In un anno e mezzo abbiamo già destinato 110 mila euro per l’asfalto delle strade“, dichiara il Vice Sindaco, Luigi Maurano.

Lavori in corso

Il Comune di Castellabate ha stanziato altri 30.000 € per la riqualificazione del manto stradale nelle vie che necessitano di interventi di ripristino e miglioramento della percorribilità. Attualmente le arterie interessate dai lavori sono: via San Leo, via Simonelli e via Franco-S.Giovanni, nella prima traversa di via Ortensio Pepi, in Piazza Giordano, nella frazione di Santa Maria.

Altre operazioni sono programmate in via Piano della Corte ad Alano, via delle Antiche Querce e via Rizzo a Lago, via Starza, via Aletta-Casale, via Maroccia. Per esse, e per altre zone in corso di valutazione, saranno necessari nuovi fondi che si attestano sui 51.000 €.

“Strade sicure e percorribili nell’intero territorio comunale”

Il Vice Sindaco del Comune di Castellabate, Luigi Maurano, ha sottolineato il desiderio, da parte dell’Amministrazione, di voler continuare ad investire sull’ambito della viabilità territoriale: “In un anno e mezzo di Amministrazione abbiamo già destinato 110.000,00 euro per l’asfalto delle strade. Da subito abbiamo programmato di destinare ogni anno risorse del bilancio comunale per questa azione di riqualificazione del patrimonio pubblico al fine di garantire quanto più possibile strade sicure e percorribili nell’intero e vasto territorio comunale“