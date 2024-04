L’almanacco del 20 aprile 2024: ricorrenze, eventi, santi e curiosità del girono

Benvenuti nell’almanacco del 20 Aprile, una panoramica delle ricorrenze, degli eventi e delle personalità significative legate a questa data.

Santi del Giorno

Sant’Agnese di Montepulciano (Vergine)

Santa Adalgisa (Vergine)

Santa Sara di Antiochia (Martire)

San Donnino di Digne (Vescovo)

San Secondino di Cordova (Martire)

San Vione (Vihone) di Osnabruck (Vescovo)

Sant’Anastasio di Antiochia (Vescovo e Martire)

Santi Sulpicio e Serviziano (Martiri)

Accadde Oggi

Nel 1964, Ferrero produce il primo vasetto di Nutella, segnando l’inizio di un fenomeno sociale che ha conquistato il mondo. Questa deliziosa crema spalmabile, nata come dolce dei poveri negli anni Sessanta, ha rapidamente conquistato il cuore delle persone in tutto il mondo, diventando un’irrinunciabile prelibatezza.

Nati in questo giorno

Nel 1949 nasce Jessica Lange, famosa attrice nota per le sue interpretazioni in film hollywoodiani di successo e per il suo coinvolgimento in serie horror di grande popolarità. Originaria di Cloquet, nel Minnesota, la sua carriera si è distinta fin dai primi passi.

Nel 1893 nasce Joan Miró, uno dei principali esponenti del surrealismo pittorico. Con la sua continua ricerca dell’essenziale, ha rivoluzionato il linguaggio artistico, influenzando le avanguardie europee e lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’arte.

Nati… sportivi

Nel 1957 nasce Andrea Agostinelli, ex calciatore e attuale allenatore di calcio. Durante la sua carriera, ha giocato come centrocampista per squadre come Lazio, Pistoiese, Atalanta, Avellino e Mantova. Come allenatore, ha guidato anche il Napoli in Serie B e il Crotone.

Eventi Sportivi

Nel 1920 inizia la VII edizione delle Olimpiadi in Belgio. Dopo la devastazione del primo conflitto mondiale, l’Europa sta cercando di ricostruirsi, e questa competizione sportiva internazionale rappresenta un’occasione di unità e riconciliazione. Con la partecipazione di 2.626 atleti provenienti da 29 nazioni, l’evento segna un importante passo verso la ripresa e la celebrazione della competizione sportiva a livello globale.

I Doodle di Google

Eduard Slavoljub Penkala, l’inventore: Oggi si celebra Eduard Slavoljub Penkala, un inventore prolifico che ha lasciato un’impronta significativa nella storia. Nato in Slovacchia da una famiglia ebrea, con radici polacche e olandesi, Penkala ha studiato presso le università di… (continua con dettagli sull’inventore e sulle sue realizzazioni significative).

Scomparsi oggi

Nel 1472, scompare Leon Battista Alberti, uno dei fondatori dell’architettura rinascimentale. Alberti, insieme a Brunelleschi, ha contribuito allo sviluppo di nuovi principi architettonici basati su calcoli matematici e principi filosofici. Nato a Genova e morto a Roma nell’aprile del… (aggiungere ulteriori informazioni sulla vita e le opere di Alberti).