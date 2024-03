Castellabate, consegnati i lavori per la realizzazione di una rotatoria a Santa Maria Nord

Questa mattina sono stati consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione di una rotatoria a Santa Maria nord, nella frazione di Sant'Andrea. Si tratta di interventi necessari per migliorare la viabilità di una delle arterie più importanti del Comune. Gli interventi riguarderanno la strada che s'interseca tra via “Beato Simeone” e via “Corrado Simeone”.

“Pronti per l'estate”

Presenti all'inizio dei lavori il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, e l'Assessore all'Ambiente, Nicoletta Guariglia. Il primo cittadino ha dichiarato: “Questo è solo uno dei tanti interventi che stiamo mettendo in atto per migliorare la viabilità di Castellabate che si appresta a vivere un'altra stagione estiva ricca di presenze”.