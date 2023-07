Castelcivita in festa per i 100 anni di Pasquale Grieco

Il signor Pasquale, residente nell’antico borgo di Castelcivita, ha spento le sue cento candeline circondato dall’affetto di tanti amici e parenti. In occasione dell’importante traguardo, il nonnino è stato raggiunto anche dai componenti dell’amministrazione comunale del paese alburnino, guidata dal sindaco, Antonio Forziati che gli ha fatto omaggio di una targa ricordo su cui è stato inciso un messaggio ben augurale.

I festeggiamenti con parenti ed amici

Auguri a Zio Pasquale

Pasquale Grieco, conosciuto da tutti in paese come zio Pasquale, ha dedicato la sua vita a coltivare il valore della famiglia per la quale ha sempre lavorato con impegno e amore.

Il signor Pasquale con il sindaco di Castelcivita e il parroco

A lui sono stati rivolti gli auguri dell’intera comunità di Castelcivita.