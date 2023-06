Altavilla Silentina in festa per i 100 anni di Maria Chiumiento

Ha pianto di gioia e commozione la signora Maria Chiumiento di Altavilla Silentina dinanzi ai familiari, agli amici e all’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Francesco Cembalo che l’hanno festeggiata in occasione del suo centesimo compleanno.

Una vita di lavoro e sacrifici

La signora Maria ha trascorso la sua lunga esistenza con un impegno instancabile, donando la sua energia al lavoro e dedicandosi completamente alla cura dei suoi cari. Ha avuto la gioia di accogliere nella sua famiglia tre figli, i quali hanno arricchito la sua vita con amore e felicità. Tuttavia, il destino ha voluto che uno di essi, purtroppo, venisse a mancare prematuramente, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della signora Maria e di tutta la sua famiglia.

La festa

Per onorare il suo secolo di vita è stata organizzata una grande festa durante la quale è stata omaggiata dall’amministrazione comunale con una targa ricordo. Il primo cittadino le ha anche letto una lettera commovente portandole gli auguri dell’intera comunità.

Gli auguri della comunità

L’intera comunità di Altavilla Silentina si è riunita intorno alla signora Maria per festeggiare la sua vita esemplare e per ringraziarla per il suo contributo alla crescita e al benessere della città. La sua perseveranza, la sua generosità e il suo amore hanno ispirato e toccato i cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Il compleanno centenario della signora Maria Chiumiento resterà nella memoria di Altavilla Silentina come un momento indimenticabile di celebrazione, di gratitudine e di amore per una donna straordinaria che ha lasciato un’impronta indelebile nelle vite di tanti.