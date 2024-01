Caso Dora Lagreca: il 7 febbraio si decide sull’archiviazione

E’ stata fissata per il prossimo 7 febbraio l’udienza per decidere sull’archiviazione di Antonio Capasso, il fidanzato di Dora Lagreca, la giovane donna di Montesano sulla Marcellana, deceduta a Potenza dopo essere caduta dal quarto piano di una palazzina della cittadina lucana. La scorsa udienza si sarebbe dovuta tenere il 18 gennaio ma era stata rinviata a causa di uno sciopero in atto all’interno del Palazzo di Giustizia di Potenza.

Novità anche dal punto della difesa

La relazione dei periti della difesa, incaricati dalla famiglia di Dora Lagreca hanno rimarcato che possibilità di “segni di colluttazione antecedenti alla caduta” sul corpo della giovane ed hanno anche sottolineato che “la caduta è avvenuta con il volto rivolto verso l’appartamento e la schiena verso il vuoto”. Nuovi dettagli che contrastano con la versione iniziale dei fatti i cui dettagli indicavano, invece, che la caduta fosse frutto di un gesto volontario da parte della giovane Dora.

La posizione della famiglia

La famiglia della giovane, continua a sostenere con forza che non si è trattato di suicidio ed ha dato incarico, all’avvocato Cristiana Coviello di affiancare il legale di famiglia, Renivaldo Lagreca. L’avvocato Coviello, ha richiesto l’intervento di due nuovi periti, un ingegnere forense e un medico legale, al fine di ottenere ulteriori perizie che possano essere aggiunte alle memorie difensive.