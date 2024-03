Capaccio Paestum: parte il progetto “Time Out. Il Basket tra i templi”

Prenderà il via lunedì 25 marzo alle ore 17.30 presso la Sala Erica in Piazza Santini “Time Out. Il Basket tra i templi”. Il nuovo progetto messo in atto dalla collaborazione tra la Carlo Vitolo Basket Capaccio Paestum, il Forum dei Giovani Capaccio Paestum e NBAPassion.com.

L'obiettivo

Si svolgerà in diversi appuntamenti, sarà quello di raccontare storie di vita attraverso i libri ma non solo con grandi personaggi del Basket. Nel primo incontro con Carmen Apadula, la Capordattrice di NBAPassion.com, i protagonisti saranno Andrea Capobianco il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile Pallacanestro e Vincenzo Di Meglio l'assistente allenatore sempre della Nazionale Italiana Femminile.

Ingresso aperto a tutti

Ci sarà un talk sul Basket e in più la presentazione dei libri “Insegnare la pallacanestro” e “Basket 3×3”. A seguire allenamento con i tesserati della Carlo Vitolo Capaccio Paestum nella palestra Olimpia. L'ingresso è aperto gratuitamente a tutti.