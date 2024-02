Le ragazze della Carlo Vitolo Capaccio Paestum continuano a vincere

La Carlo Vitolo Basket Capaccio Paestum centra un’altra vittoria che fa salire la squadra a quota 14 punti in classifica.

Al termine di una gara intensa il risultato finale vede le gialloblù superare il Basket Ruggi Salerno con il risultato finale di 62-48.

Settima vittoria stagionale

È la settima vittoria della stagione e la terza consecutiva, ottenuta con pazienza e determinazione contro una squadra ostica che non ha mai ceduto nel corso dei 40 minuti di gioco. Da sottolineare un’altra prova offensiva di spessore di Giovanna Memoli, autrice di ben 21 punti.

Le dichiarazioni dell’allenatrice Guadagno

«Oggi sono particolarmente fiera ed orgogliosa delle mie ragazze e non per la terza vittoria consecutiva (e la settima della fase regolare), ma per la grinta, la determinazione, la coesione e l’attenzione che hanno messo in campo dal primo all’ultimo minuto.

Non hanno mai perso la concentrazione e sono riuscite tutte a mettere in pratica il piano partita alternando magistralmente i diversi tipi di difesa che ci hanno consentito di portare a casa i due punti.

Una solida prestazione e un’importante vittoria impreziosita dalla cornice di pubblico presente ieri alla palestra comunale di Capaccio Scalo». Così il tecnico Raffaella Guadagno.