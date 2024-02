Capaccio Paestum, Coppola rifiuta: è Claudio Pignataro il commissario di Fratelli d’Italia

Sarà Claudio Pignataro a guidare il circolo di Fratelli d’Italia di Capaccio Paestum almeno fino alle prossime elezioni. Il Presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore d’accordo con il Viceministro Edmondo Cirielli, il Senatore Antonio Iannone e l’onorevole Imma Vietri, hanno provveduto alla nomina.

Verso le elezioni amministrative

Il partito punta così a prepararsi in vista delle elezioni. “Il primo partito in Italia apre al dialogo con gli alleati e alle diverse liste civiche in alternativa all’attuale amministrazione comunale”, afferma Pignataro.

Precedentemente anche l’ex sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, era stato segnalato come possibile commissario del circolo della città dei templi, una carica poi rifiutata.