Campania: consiglio regionale approva legge su street art

La Regione Campania ha recentemente approvato una legge che riconosce la street art come una forma d’arte di grande impatto comunicativo e rilevanza sociale. La proposta di legge, presentata dal consigliere Massimiliano Manfredi (Pd) e dal consigliere Francesco Borrelli, è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale.

Cosa prevede la legge

La legge prevede la creazione di spazi riservati alla street art e la premiazione delle migliori opere realizzate dagli artisti di strada e dei progetti di ricerca universitari su questa materia.

La street art è vista come un’importante forma espressiva in grado di rigenerare, riqualificare e valorizzare un territorio, in particolare le zone periferiche degradate delle città.

Inoltre, la legge prevede che la Regione adotti annualmente avvisi pubblici per sostenere i processi di conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana.

La selezione delle superfici destinate alla street art spetta ai Comuni, attraverso un albo pubblicato sul sito istituzionale della Regione. La legge prevede anche la creazione di un premio regionale, suddiviso in due sezioni: la prima per il migliore progetto di ricerca universitario su questa materia, e la seconda per le migliori opere o progetti artistici realizzati nel territorio regionale.

Il commento

La legge, finanziata con 200mila euro per il triennio 2023-2025, rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione e il riconoscimento della street art in Campania.

“L’approvazione della legge pone la Campania all’avanguardia a livello nazionale sulla valorizzazione e il riconoscimento della street art – spiega Manfredi – Con questo provvedimento andiamo a censire le superfici pubbliche e private, costituendo un vero e proprio albo, per distinguere l’arte di strada da forme di vandalismo o dall’utilizzo artistico per inviare messaggi sbagliati. Allo stesso tempo diamo una valenza scientifica a un fenomeno artistico riconosciuto in tutto il mondo, introducendo un premio che valorizzerà da una parte l’opera di strada più bella e dall’altra il miglior progetto di ricerca universitario in materia”.