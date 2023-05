Campagna: avviati i lavori per il Centro Federale Polisportivo

Ieri sono stati ufficialmente affidati i lavori di costruzione per il Centro Federale Polisportivo di Campagna. L’annuncio è stato fatto dal Presidente provinciale della FIDASC (Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive da Caccia) Luca D’Ambrosio, dal Presidente Nazionale FIDASC Felice Buglione e dal Sindaco di Campagna, Roberto Monaco.

Il progetto

Il progetto ha avuto origine nel 2016 con la realizzazione del Centro Federale FIDASC/CONI di Campagna. Grazie ad un finanziamento di 4 milioni di euro e un’area di 22.000 metri quadrati, il Centro Federale Polisportivo renderà possibile la realizzazione di importanti manifestazioni sportive a Campagna, tra cui il Campionato Mondiale di Agility Dog.

I commenti

Il Presidente provinciale FIDASC Luca D’Ambrosio ha dichiarato: “Questo centro sportivo polivalente permetterà a Campagna di accrescere la propria immagine in Italia e nel mondo”.

Il Sindaco di Campagna Roberto Monaco e il Presidente Nazionale della FIDASC Felice Buglione si sono dichiarati entusiasti per il traguardo raggiunto, definendolo una “data storica” per la federazione, per la regione Campania e per la città di Campagna.

Il Presidente Buglione ha sottolineato l’importanza di rispettare le regole e le scadenze previste entro il 2026. La FIDASC è stata l’unica federazione ad ottenere un finanziamento nella regione Campania e affida l’opera all’amministrazione comunale, agli uffici tecnici e alle ditte che opereranno per portare a termine l’opera.

Il Centro Federale di Campagna sarà l’unico centro sportivo pubblico per la cinofilia e altre discipline nella Provincia di Salerno, come ha ricordato il Presidente regionale FIDASC Massimo D’Ambrosio. La società aggiudicataria dell’accordo quadro, guidata dal tecnico Alessandro Rizzo, ha espresso la propria soddisfazione e orgoglio per aver preso parte a questo importante progetto.