Camerota sempre più inclusiva: passerelle e postazioni per disabili sulla spiaggia Bandiera Blu

Marina di Camerota, come accade già da diversi anni, si prepara ad offrire una stagione estiva all’insegna dell’inclusione, con l’arrivo di nuove iniziative che mirano a rendere le sue rinomate spiagge Bandiera Blu accessibili a tutti, compresi i visitatori con disabilità. In particolare, il Comune di Camerota ha deciso di installare duecento metri di passerelle per disabili lungo le spiagge, al fine di garantire a tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità, la possibilità di godere delle meraviglie naturali che caratterizzano la zona.

Il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha sottolineato l’importanza dell’accessibilità fin dai primi giorni e ha lavorato instancabilmente per rendere le spiagge aperte e accessibili a tutti i cittadini e ai turisti, inclusi coloro che possono avere difficoltà motorie.

Le passerelle per disabili saranno posizionate strategicamente lungo le spiagge, consentendo alle persone con disabilità di accedere agevolmente alle acque cristalline, che sono state premiate con il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu.

Teresa Esposito, assessore al Turismo, ha sottolineato che le spiagge Bandiera Blu di Camerota, già rinomate per la loro pulizia e la qualità delle acque, diventeranno ora un esempio di inclusione. Questa iniziativa dimostra il forte impegno del Comune nel garantire a tutti i suoi cittadini e visitatori un’esperienza piacevole e accessibile durante la loro permanenza sulle spiagge.

Ecco tutte le iniziative

Oltre alle passerelle per disabili, che saranno realizzate con materiali resistenti e sicuri, offrendo una soluzione pratica per superare le barriere architettoniche e consentendo alle persone con disabilità di superare autonomamente la sabbia e avvicinarsi al mare, verranno installate anche sei postazioni appositamente destinate alle persone con disabilità. Ogni postazione sarà composta da un ombrellone e due sdraio, creando così spazi confortevoli e adattati alle esigenze di chiunque.

Vincenza Perazzo, delegata alle Politiche Sociali, ha sottolineato che l’installazione delle passerelle per disabili rappresenta solo una delle numerose iniziative messe in atto dal Comune di Camerota per promuovere l’accessibilità. Nel corso degli anni, sono stati realizzati accessi per facilitare l’ingresso agli edifici pubblici e ai servizi, dimostrando la volontà del Comune di rendere la città un luogo accogliente per tutti.

Camerota sempre più inclusiva

La città di Camerota si conferma dunque come una meta turistica all’avanguardia, che non solo offre paesaggi mozzafiato e acque cristalline, ma si impegna anche a garantire che ogni visitatore possa godere appieno di tutto ciò che ha da offrire, senza alcuna limitazione o barriera architettonica. L’iniziativa delle passerelle e delle postazioni per disabili sulle spiagge Bandiera Blu è un passo importante verso un turismo più inclusivo e accessibile, che punta a far sentire benvenuti tutti coloro che scelgono di trascorrere le proprie vacanze a Camerota.