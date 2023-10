Camerota, forti emozioni per la decima edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace

Forti emozioni ieri al teatro Kamaraton, a Camerota Capoluogo, dove ha preso ufficialmente il via la Decima edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace. Un traguardo importante come sottolineato dal Presidente dell’associazione culturale Elaya Vincenzo Rubano. “Dieci anni sono un traguardo importante per una piccola associazione composta da uomini e donne che vogliono fare cultura – ha affermato Rubano – Mi emoziono quando penso a cosa abbiamo fatto in questi anni.

Penso alle campagne solidale che abbiamo portato avanti e agli sguardi dei bambini che abbiamo incontrato e ai quali abbiamo raccontato storie di uomini e donne che hanno fato lustro all’Italia.

Penso a tutti gli uomini e le donne in divisa che in questo momento stanno mettendo a rischio la propria vita per costruire la Pace nel mondo. E penso a tutti i soldati che hanno perso la vita in tanti teatri di guerra operativi”.

Omaggio al giovane Giovanbattista Cutolo

Un primo appuntamento dedicato alla memoria di Giovanbattista Cutolo, il 23enne ucciso a Napoli lo scorso 31 Agosto per futili motivi.

Un omaggio molto gradito da Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo presente ieri al teatro Kamaraton alla quale è stato consegnato uno dei quattro Premi Nassiriya assegnati nel corso della serata.

Una serata che ha avuto come protagonista la Banda musicale dell’Aeronautica Militare diretta dal Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, originario di Camerota, che si è esibita in diversi brani musicali, tutti accompagnati da applausi scroscianti da parte del numero pubblico presente.

A loro e al maestro Cammarano è andato il Premio Nassiriya. Protagonista della serata è stata anche l’arte teatrale espressa dall’attore, autore e regista Gaetano Stella che attraverso un suo monologo ha emozionato tutti i presenti e che a pieno titolo ha ricevuto l’ambito Premio Nassiriya.

Un evento dunque che ancora una volta è il fiore all’occhiello del Comune di Camerota, come dichiarato dal Sindaco Mario Salvatore Scarpitta.

“Ringrazio l’associazione Elaya per il grande lavoro e il grande apporto culturale che dà al nostro paese – ha affermato il primo cittadino – Sono le testimonianze di Daniela Di Maggio e di Zakia Seddiki gli esempi da seguire e da mostrare alle giovani generazioni“.

Gli altri interventi

Un appuntamento che ha visto la presenza anche di diversi Sindaci, rappresentanti delle forze dell’ordine e del consigliere provinciale Carmelo Stanziola. “Questi sono i momenti di cui ha bisogno il paese – ha aggiunto Stanziola – momenti di riflessione e di solidarietà. Un grande plauso va all’associazione Elaya e al Comune di Camerota”.