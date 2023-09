Torna il “Premio Internazionale Nassiriya per la Pace” a Camerota: omaggio anche al giovane Giovanbattista Cutolo

Ai nastri di partenza la decima edizione del “Premio Internazionale Nassiriya per la Pace” organizzato dall’associazione culturale Elaya. A dare il via alla manifestazione culturale, appuntamento imprescindibile nel calendario degli eventi di risonanza nazionale, sarà il concerto della Banda musicale dell’Aeronautica Militare, diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, e che si svolgerà nello splendido scenario del Teatro Kamaraton, nel capoluogo di Camerota.

La serata

A presentare il primo di una serie di appuntamenti saranno i giornalisti Francesco Lombardi e Maria Emilia Cobucci mentre ad introdurre la giornata sarà il regista, attore e autore Gaetano Stella, vincitore di numerosi premi a livello nazionale. Un primo appuntamento dunque che sarà dedicato al ricordo di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso a Napoli lo scorso 31 Agosto e che vedrà la presenza della madre di Cutolo Daniela Maggio.

Un premio che fa bene all’Italia

Un premio dunque che, come ricordano in più occasioni dal Presidente dell’associazione Elaya Vincenzo Rubano, “fa bene all’Italia”, in quanto persegue gli obiettivi della pace e della solidarietà.