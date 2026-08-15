Almanacco

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 15 Agosto: buon Ferragosto

Il 15 agosto 1914 veniva inaugurato il Canale di Panama: la grande opera che ha unito Atlantico e Pacifico cambiando la storia dei trasporti marittimi

Di: Redazione Infocilento
Candele Ferragosto

Il 15 agosto è un giorno denso di significato storico, religioso e culturale. Oltre a coincidere con la solennità di Ferragosto, questa data ha fatto da sfondo a svolte epocali, dalla politica internazionale alle grandi opere d’ingegneria, ed è legata alla nascita e alla scomparsa di illustri protagonisti dell’arte, della letteratura e della storia.

Santi del giorno

  • Assunzione della Beata Vergine Maria
  • San Tarcisio, martire
  • San Stanislao Kostka, religioso

Nati il 15 agosto

  • Napoleone Bonaparte (1769) – Generale e imperatore francese
  • Walter Scott (1771) – Scrittore e poeta scozzese
  • Gianna Nannini (1954) – Cantautrice italiana
  • Raoul Bova (1971) – Attore italiano
  • Ben Affleck (1972) – Attore, regista e sceneggiatore statunitense
  • Jennifer Lawrence (1990) – Attrice statunitense

Morti il 15 agosto

  • Grazia Deledda (1936) – Scrittrice italiana, Premio Nobel per la letteratura
  • René Magritte (1967) – Pittore surrealista belga
  • Enzo Ferrari (1988) – Imprenditore, pilota automobilistico e fondatore della Ferrari
  • Gerd Müller (2021) – Calciatore tedesco

Eventi storici

  • 1914: Il piroscafo Ancon effettua la prima traversata ufficiale del Canale di Panama, sancendo l’inaugurazione della via d’acqua tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico.
  • 1945: L’imperatore Hirohito trasmette via radio il discorso con cui annuncia la resa incondizionata del Giappone, ponendo fine alla Seconda Guerra Mondiale.
  • 1947: L’India ottiene l’indipendenza dal Regno Unito, ponendo fine al dominio coloniale britannico nel subcontinente.
  • 1969: Si apre a Bethel, nello Stato di New York, il Festival di Woodstock, evento simbolo della cultura giovanile e della musica rock degli anni Sessanta.

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale del rilassamento (International Relaxation Day)

Curiosità sui nati il 15 agosto

I nati il 15 agosto appartengono al segno zodiacale del Leone e si distinguono per un’energia travolgente e una naturale inclinazione al comando. Chi festeggia il compleanno in questo giorno tende a manifestare un carattere forte, creativo e competitivo, capace di lasciare un’impronta duratura nei propri ambiti di attività, sia nelle arti che nelle grandi decisioni strategiche.

Citazione del giorno

“L’impossibile è un vocabolo che si trova solo nel vocabolario degli stolti.” – Napoleone Bonaparte

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.