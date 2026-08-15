Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 15 Agosto: buon Ferragosto

Il 15 agosto è un giorno denso di significato storico, religioso e culturale. Oltre a coincidere con la solennità di Ferragosto, questa data ha fatto da sfondo a svolte epocali, dalla politica internazionale alle grandi opere d’ingegneria, ed è legata alla nascita e alla scomparsa di illustri protagonisti dell’arte, della letteratura e della storia.

Santi del giorno

Assunzione della Beata Vergine Maria

San Tarcisio, martire

San Stanislao Kostka, religioso

Nati il 15 agosto

Napoleone Bonaparte (1769) – Generale e imperatore francese

Walter Scott (1771) – Scrittore e poeta scozzese

Gianna Nannini (1954) – Cantautrice italiana

Raoul Bova (1971) – Attore italiano

Ben Affleck (1972) – Attore, regista e sceneggiatore statunitense

Jennifer Lawrence (1990) – Attrice statunitense

Morti il 15 agosto

Grazia Deledda (1936) – Scrittrice italiana, Premio Nobel per la letteratura

René Magritte (1967) – Pittore surrealista belga

Enzo Ferrari (1988) – Imprenditore, pilota automobilistico e fondatore della Ferrari

Gerd Müller (2021) – Calciatore tedesco

Eventi storici

1914: Il piroscafo Ancon effettua la prima traversata ufficiale del Canale di Panama, sancendo l’inaugurazione della via d’acqua tra l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico.

1945: L’imperatore Hirohito trasmette via radio il discorso con cui annuncia la resa incondizionata del Giappone, ponendo fine alla Seconda Guerra Mondiale.

1947: L’India ottiene l’indipendenza dal Regno Unito, ponendo fine al dominio coloniale britannico nel subcontinente.

1969: Si apre a Bethel, nello Stato di New York, il Festival di Woodstock, evento simbolo della cultura giovanile e della musica rock degli anni Sessanta.

Giornata mondiale

Giornata mondiale del rilassamento (International Relaxation Day)

Curiosità sui nati il 15 agosto

I nati il 15 agosto appartengono al segno zodiacale del Leone e si distinguono per un’energia travolgente e una naturale inclinazione al comando. Chi festeggia il compleanno in questo giorno tende a manifestare un carattere forte, creativo e competitivo, capace di lasciare un’impronta duratura nei propri ambiti di attività, sia nelle arti che nelle grandi decisioni strategiche.

Citazione del giorno

“L’impossibile è un vocabolo che si trova solo nel vocabolario degli stolti.” – Napoleone Bonaparte