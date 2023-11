Black out al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo: stop al derby tra Sporting Sala Consilina e Feldi Eboli

Per lo Sporting Sala Consilina stava per materializzarsi una serata storica, quando a 1.25 minuti dal termine il punteggio recitava 3-1 a favore dei padroni di casa contro i campioni d’Italia della Feldi Eboli. I gialloverdi stavano per far loro il primo derby salernitano della storia, quando causa maltempo e un fulmine caduto su una cabina elettrica, hanno mandato al buio tutta la zona nel circondario del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. Entrambe le società vittime della forza della natura, con gli arbitri che hanno provato ad attendere per ricominciare la sfida ma poi si sono visti costretti a sospendere la gara.

La gara

E’ il Sala, spinto dal suo pubblico, a partire meglio con un ispirato Brunelli che prima impegna Montefalcone e poi centra la traversa su calcio di punizione. Calderolli prova a farsi vedere ma sono i gialloverdi a trovare il vantaggio con l’idolo di casa, Emanuele Volonnino che, dopo una palla rubata da Brunelli, in contropiede batte Montefalcone. Liberti prova a creare qualcosa per la Feldi ma è ancora Sala ad andare in rete con un grande gol di Cutrignelli che calcia un siluro da fuori area. Poco dopo aver raggiunto il limite di falli, è proprio il numero 77 del Sala a commettere l’ingenuità che regala tiro libero agli ospiti e la seconda ammonizione per Cutrignelli che va sotto la doccia. Ci pensa l’ex di giornata, il portiere salase Fiuza, a fermare il tentivo di Marinovic, con Sala che resiste anche all’inferiorità numerica. Nella ripresa continua la serata di grazia di Brunelli, che stavolta segna in contropiede siglando il 3-0 per i padroni di casa. Sembra tutto in discesa per i draghi ma a metà del secondo tempo Samperi va di power play con la Feldi che riesce a trovare la rete con Venancio. Gli ospiti proseguono l’assedio ma a 1.25 dal termine arriva il blackout a interrompere le ostilità. L’elettricità non torna e la gara è sospesa.

La soddisfazione

Una grande prestazione dei ragazzi di Fabio Oliva, un risultato che sarebbe stato storico per diversi motivi ma che per ora resta congelato in quel 3-1 a 1.25 dal termine. Una situazione sulla quale ci saranno inevitabili news e vi terremo aggiornati. Intanto lo Sporting Sala Consilina non ha tempo di rimuginare, ma prendere il buono che si è visto in questa serata per prepararsi ad una delicatissima trasferta che sarà sul campo del Catania per un’altra sfida di cartello contro il Meta.