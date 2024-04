Al patron di Feldi Eboli C5 il premio Adicosp – associazione direttori e collaboratori sportivi calcio

La notizia è stata battuta da pochissimo ma ha immediatamente fatto il giro del paese: al Presidente Gaetano Di Domenico, il prossimo 6 maggio, presso le eleganti Sale del Radisson Blu GHR Hotel a Roma, sarà consegnato il premio Adicosp – Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio.

Un riconoscimento importante

Un riconoscimento importante. Un premio, l’ennesimo, che sottolinea impegno, passione e sacrificio per un uomo che non si è mai tirato indietro nell’affrontare una sfida grande quanto quella del Calcio a 5 portando la sua Feldi, che è orgoglio di tutta la comunità, oltre i confini nazionali ed internazionali.

L’annuncio

L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione del Gran Galà del Calcio Adicosp nella Sala Stampa della Camera dei Deputati.

Accolta la notizia con soddisfazione da tutto lo staff della compagine sportiva ebolitana, questo premio è un prezioso riconoscimento per un imprenditore ebolitano che anni fa ha inteso investire nella Piana del Sele non solo a livello commerciale ma anche sportivo rendendo questo sodalizio calcistico un trampolino di lancio per i giovani del territorio.