Calcio a 5: pari per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

La partita tra la Feldi Eboli e l’Active Network termina con un risultato di 0-0, una situazione insolita nel calcio a 5. Nonostante il punteggio, entrambe le squadre hanno creato numerose occasioni per segnare, ma i portieri e la difesa si sono dimostrati solidi.

La gara

La partita è stata caratterizzata da un gioco tattico e tecnico, con la Feldi Eboli che ha avuto il predominio del campo e ha creato più pericoli, specialmente con Liberti e Selucio. Nel secondo tempo, l’espulsione di Patias ha dato un vantaggio numerico all’Active, ma la Feldi ha saputo resistere. Il risultato di 0-0 riflette l’equilibrio della partita. Alla fine, il tecnico della Feldi Eboli, Salvo Samperi, si dichiara soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori su un campo difficile e guarda già avanti ai playoff.

Pirotecnico 5 a 5 per lo Sporting Sala Consilina

Il derby campano tra Sporting Sala Consilina e Sandro Abate Avellino, invece, è una partita intensa e spettacolare, conclusasi con un pareggio emozionante per 5-5 al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. Il neo-acquisto irpino Attilio Arillo apre le marcature con una gran giocata, ma il capitano Brunelli cerca di riportare in carreggiata la sua squadra con potenti conclusioni. Tuttavia, è ancora Arillo a raddoppiare per l’Avellino, e il solito Renzo Grasso accorcia le distanze con una splendida rete, chiudendo il primo tempo sul 1-2.

La ripresa è caratterizzata da un festival del gol, con Carducci e Brunelli che sfiorano il pareggio per lo Sporting. Salas riesce a pareggiare per i padroni di casa, ma Wilde riporta l’Avellino in vantaggio, contribuendo anche al doppio vantaggio con un assist per Di Luccio (2-4). Mister Oliva risponde schierando Stigliano come portiere di movimento, e il numero 7 accorcia le distanze. Wilde, ancora una volta, segna il 3-5 sfruttando una difesa vulnerabile. Lo Sporting, nonostante colpisca il palo con Grasso, mostra uno sforzo incredibile e, con l’espulsione di Wilde, riesce a recuperare la partita. Stigliano segna sfruttando la superiorità numerica, e nel finale Salas regala il pareggio a 15 secondi dal termine, chiudendo la gara sul 5-5.