Ancora furti nel Vallo di Diano. Ad Atena Lucana ladri messi in fuga da una donna

Non si arresta l’ondata di furti e tentati furti nel Vallo di Diano. I ladri agiscono sempre con lo stesso modus operandi non risparmiando abitazioni ed attività commerciali.

I fatti

Ad Atena Lucana, una donna sentendo dei rumori provenire dall’esterno della sua abitazione, ha sorpreso i ladri nel tentativo di intrufolarsi in casa. E’ successo in località Braida. Le urla della proprietaria, hanno messo in fuga i malviventi, che non sono riusciti ad entrare nell’abitazione.

Le indagini

Sono state allertate le Forze dell’Ordine e al vaglio, le immagini del sistema di videosorveglianza nelle vicinanze della casa della donna.