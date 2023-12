Altavilla Silentina, inaugurata l’area fitness pubblica

Il parco fitness è stato installato nella frazione di Borgo Carilla grazie a dei fondi ottenuti in seguito al finanziamento di un bando pubblico a cui l’ente ha risposto. Il parco, dedicato alla pratica dell’attività sportiva per persone di tutte le età, è stato dotato di diversi attrezzi e nelle sue vicinanze si trova anche il campo sportivo e il parco giochi per il divertimento dei più piccoli.

Le dichiarazioni

“Si tratta di un’area a servizio dell’intera comunità, è di tutti e a tutti ne spetta non solo l’utilizzo, ma anche la cura delle attrezzature. Grazie al finanziamento ottenuto siamo riusciti a migliorare un angolo bellissimo di Borgo Carilla che diventa, così, oltre ad un luogo di svago, anche un luogo di benessere” ha affermato il sindaco Francesco Cembalo.

L’area è aperta e gratuita

Gli attrezzi installati sono stati già provati e testati per verificarne la perfetta funzionalità. L’area è aperta e pubblica e, dunque, accessibile a tutti gratuitamente.