Almanacco del 21 marzo: eventi, santi, nati, scomparsi e consigli di lettura

Benvenuti nell'almanacco del 21 marzo! In questa giornata ricca di eventi e personalità, vi porteremo alla scoperta dei fatti salienti, dei santi celebrati, delle persone nate e dei personaggi scomparsi in questa data. Continuate a leggere per saperne di più!

Santi del Giorno:

Santa Benedetta, religiosa benedettina (Italia)

San Aldebrando, vescovo di Fossombrone (X secolo)

Accadimenti

Nel 1956, avvenne un evento significativo per il cinema italiano. Una donna devota e fedele alla memoria del suo amato scoprì, dopo la sua morte, di essere stata tradita e derisa per lungo tempo. Questa storia toccante divenne il fulcro del film “La rosa tatuata”, che segnò un traguardo importante per il cinema italiano: fu la prima attrice italiana ad ottenere un premio Oscar.

Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale: Istituita dall'ONU nel 1966 per promuovere l'uguaglianza e contrastare il razzismo.

Consigli di lettura

Primavera: “La primavera del Botticelli” di Susan Sontag”La locandiera” di Carlo Goldoni

Uguaglianza: “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee”Lettera dalla Birmingham Jail” di Martin Luther King Jr.

Accadimenti storici

1919: Inizio della Rivoluzione Egiziana contro il dominio britannico.

1960: Massacro di Sharpeville in Sudafrica: la polizia apre il fuoco contro una manifestazione pacifica contro le leggi razziali, uccidendo 69 persone.

Celebrità

Nel 1938, 85 anni fa, nacque Luigi Tenco, un cantautore dal talento inquieto e misterioso. Originario di Cassine, in provincia di Alessandria, Tenco fu autore di numerose canzoni dal tono crepuscolare che lasciarono un segno indelebile nella musica italiana.

Johann Sebastian Bach: Compositore (1685-1750)Gary Oldman: Attore (nato nel 1958)Inoltre:Festa degli alberi: Giornata nazionale per la tutela del patrimonio arboreo in Italia.

Nel 1931, nacque Alda Merini, la più grande poetessa italiana del secondo Novecento. Le sue poesie, caratterizzate da un'intensità straordinaria e un equilibrio sottile tra dolore e follia, hanno conquistato un posto di rilievo nella letteratura italiana.

Giornata mondiale della poesia: Patrocinata dall'UNESCO.

Giornata nazionale del polline: Promuove la conoscenza e l'utilizzo del polline come alimento e integratore.

Nati… Sportivi

Nel 1960, nacque Ayrton Senna, uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi. La sua vita è stata segnata da successi straordinari, ma si è tragicamente interrotta a causa di un incidente mortale durante una gara.

Scomparsi oggi

Nel 2013, scomparve Pietro Mennea, un atleta, politico e saggista italiano. Nato a Barletta, Mennea fu un campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca nel 1980 e detentore del record mondiale nella stessa specialità per quasi 17 anni.

Proverbio del giorno

“Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l'ombrello.”