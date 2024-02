Almanacco del 1 febbraio: avvenimenti importanti, curiosità, santi e letture del girono

Il 1 febbraio è una data importante nella storia dell’Italia, perché in questo giorno del 1945 le donne italiane hanno ottenuto il diritto di voto. Un traguardo storico, che ha segnato una svolta decisiva nella storia del nostro Paese.

Santi dell’1 febbraio

L’1 febbraio è il giorno di Santa Brigida d’Irlanda, una santa molto venerata in Irlanda, che è considerata la protettrice dei lattai, dei poeti, dei fabbri, dei guaritori, delle mucche e degli animali da cortile.

Curiosità dell’1 febbraio

In Italia, l’1 febbraio è anche il giorno della festa del papà.

In Francia, l’1 febbraio è il giorno della festa della candela.

In Giappone, l’1 febbraio è il giorno dell’inizio dell’anno fiscale.

Avvenimenti storici dell’1 febbraio

1662: il pirata cinese Koxinga cattura l’isola di Taiwan dopo nove mesi di assedio.

1788: Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore.

1790: A New York si riunisce per la prima volta la Corte suprema degli Stati Uniti.

1793: La Francia dichiara guerra a Regno Unito e Paesi Bassi.

1942: Seconda guerra mondiale: Vidkun Quisling viene nominato primo ministro di Norvegia dagli occupanti nazisti.

1945: Decreto Legislativo Luogotenenziale che dà il voto alle donne, voluto da Palmiro Togliatti ed Alcide De Gasperi.

1958: “Nel blu dipinto di blu” trionfa a Sanremo.

Celebrità nate l’1 febbraio

1902: Federico Fellini, regista italiano.

1921: Sophia Loren, attrice italiana.

1935: Lucio Battisti, cantautore italiano.

1945: Giorgio Gaber, cantautore italiano.

1960: Al Pacino, attore statunitense.

1965: Madonna, cantante e attrice statunitense.

Celebrità morte l’1 febbraio

1872: Giuseppe Verdi, compositore italiano.

1987: Federico Fellini, regista italiano.

2004: Freddie Mercury, cantante britannico.

Consiglio di lettura

Per celebrare il giorno del voto alle donne, vi consigliamo di leggere il libro “Le donne e il voto in Italia” di Annarita Buttafuoco. Questo libro racconta la storia del lungo e difficile percorso che le donne italiane hanno dovuto affrontare per ottenere il diritto di voto.

Aforisma

“Il voto è un diritto, ma anche un dovere. È un modo per partecipare alla vita della propria comunità e per costruire un futuro migliore per tutti.”